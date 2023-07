Πόλεμος στην Ουκρανία

Η φωτιά που ξέσπασε σε στρατόπεδο στην περιοχή Κίροφσκι της Κριμαίας, έκανε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση 2.000 και πλέον κατοίκων από τα σπίτια τους και να κλείσουν κοντινό αυτοκινητόδρομο, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεργκέι Αξιόνοφ μέσω Telegram.

Russia BC warehouse in Crimea is burning and detonating 🔥 pic.twitter.com/Xkgpl8k0Gk