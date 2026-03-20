Τραμπ σε ΝΑΤΟ: Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε χάρτινη τίγρη

Την έντονη δυσαρέσκειά του προς το ΝΑΤΟ για την έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το μεσημέρι της Παρασκευής ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΤΙΓΡΗΣ!», είπε αρχικά στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Και συνέχισε αναφέροντας: «Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να εμποδίσουν την πυρηνική εξόπλιση του Ιράν. Τώρα που ο αγώνας αυτός έχει ΚΕΡΔΙΘΕΙ στρατιωτικά, με ελάχιστο κίνδυνο για τους ίδιους, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Είναι τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΑΣΤΕ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

