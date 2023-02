Ψήφισμα ΟΗΕ: Η Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματα της από την Ουκρανία

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών απομόνωσε με συντριπτική πλειοψηφία τη Ρωσία σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, ζητώντας μια «συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και απαιτώντας εκ νέου από τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της και να σταματήσει τις μάχες.

141 χώρες ενέκριναν το ψήφισμα, επτά καταψήφισαν (Ρωσία, Λευκορωσία, Συρία, Βόρεια Κορέα, Ερυθραία, Μαλί, Νικαράγουα) και 32 χώρες απείχαν (μεταξύ αυτών η Κίνα, η Ινδία και το Ιράν).

Breaking ⚡️the votes are in. UN General Assembly decisively adopts Ukraine’s peace resolution facilitated by the EU. The international community has stood up for a just, lasting & comprehensive peace in #Ukraine in line with the UN Charter. 141 YES 7 NO pic.twitter.com/tnGc89qpTC

Μόλις μία ημέρα αφότου ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας επισκέφθηκε τη Μόσχα και υποσχέθηκε μια βαθύτερη εταιρική σχέση με τη Ρωσία, το Πεκίνο απείχε για τέταρτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους.

Όπως και οι προηγούμενες αποφάσεις, οι οποίες είναι μη δεσμευτικές, το κείμενο επαναλάμβανε «τη δέσμευση στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», «απαιτεί» την άμεση απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και καλεί σε «τερματισμό των εχθροπραξιών».

Ωστόσο, δεν κάνει αναφορά στο ειρηνευτικό σχέδιο δέκα σημείων το οποίο παρουσίασε τον Νοέμβριο ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αποφάσισε να μην υπάρχει αναφορά σε αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο προκειμένου να καταφέρει το σχέδιο απόφασης να γίνει δεκτό με τις περισσότερες δυνατές ψήφους, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τουλάχιστον όσες τον Οκτώβριο, όταν 143 χώρες ψήφισαν υπέρ της απόφασης που καταδίκαζε την προσάρτηση από τη Ρωσία τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Χθες Τετάρτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε καταδικάσει εκ νέου τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία χαρακτήρισε «προσβολή στη συλλογική μας συνείδηση» και τόνισε πως η πρώτη επέτειος από την έναρξη του πολέμου αποτελεί ένα «θλιβερό ορόσημο» για τον λαό της Ουκρανίας αλλά και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.

Αναφερόμενος στις πυρηνικές απειλές της Μόσχας, ο Γκουτέρες υπογράμμισε: «Ακούσαμε έμμεσες απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων. Η αποκαλούμενη χρήση μη στρατηγικών (ή τακτικών) πυρηνικών όπλων είναι απολύτως απαράδεκτη. Είναι καιρός να απομακρυνθούμε από το χείλος του γκρεμού».

Την απόφαση έσπευσε να χαιρετίσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Είμαι ευγνώμων σε όλες τις χώρες που ενέκριναν το κρίσιμο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε.

I am grateful to all the countries that endorsed the crucial @UN General Assembly resolution "Principles of the Charter of the United Nations that underline the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine". 1/2 pic.twitter.com/nFx8OuOMug