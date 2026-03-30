Πρόσκληση του Σι στην αρχηγό της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν να επισκεφθεί την Κίνα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προσκάλεσε την επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ταϊβάν να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωσε το κόμμα της ενδιαφερόμενης, που αποδέχθηκε «ευχαρίστως» την πρόσκληση παρότι ενδέχεται να της κοστίσει ακριβά από πολιτική σκοπιά.

Η Τσενγκ Λι-γουν, η αρχηγός του Κουομιντάνγκ (KMT), «αποδέχθηκε ευχαρίστως» την πρόσκληση να ηγηθεί αντιπροσωπείας που θα πάει στην Κίνα προκειμένου να «προωθήσει την ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων εκατέρωθεν του στενού» της Ταϊβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης η οποία επιβεβαίωσε πληροφορίες του κινεζικού επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η κ. Τσενγκ «ελπίζει ότι τα δυο μέρη θα ενώσουν τις προσπάθειές τους για να προωθηθούν η ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις δυο όχθες του Στενού, οι ανταλλαγές και η συνεργασία, και να υπάρξει ειρήνη στο στενό της Ταϊβάν και μεγαλύτερη ευημερία των λαών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Νέα Κίνα, η αντιπροσωπεία αναμένεται «στην ηπειρωτική Κίνα» από την 7η ως τη 12η Απριλίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί πού, ούτε αν η κ. Τσενγκ θα συναντηθεί προσωπικά με τον πρόεδρο Σι, κάτι το οποίο είχε ζητήσει δημόσια.

Στην ανακοίνωση του KMT δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Τις τελευταίες δεκαετίες το KMT τάσσεται υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων με την Κίνα, που θεωρεί τη νήσο αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της και έχει απειλήσει να την «ανακτήσει» ακόμη και κάνοντας χρήση βίας αν χρειαστεί.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της παράταξής της εκφράζονται ανησυχίες για το ενδεχόμενο η πιθανή συνάντηση της κ. Τσανγκ και του κ. Σι να έχει συνέπειες στις τοπικές εκλογές στην Ταϊβάν που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

Η κ. Τσανγκ ήδη κατηγορείται από το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (ΔΠΚ) του προέδρου της νήσου Λάι Τσινγκ-τε ότι υπηρετεί τα «συμφέροντα» του Πεκίνου, προβάλλοντας αντίσταση στην πρότασή του να αυξηθεί δραματικά ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της νήσου.

Στο Κοινοβούλιο της Ταϊβάν γίνεται διάλογος για ειδικές αμυντικές δαπάνες, ώστε να ενισχυθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες για το ενδεχόμενο κινεζικής επίθεσης.

Η κυβέρνηση του κ. Λάι εισηγείται δαπάνες 1,25 τρισ. νέων δολαρίων Ταϊβάν (περίπου 34 δισ. ευρώ) για την αγορά εξοπλισμών που χαρακτηρίζει κρίσιμους, ιδίως από τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το KMT θέλει οι ειδικές δαπάνες να μην ξεπεράσουν τα 380 δισ. νέα δολάρια Ταϊβάν και να αφεθεί ανοικτό κάποιες αγορές υλικού να γίνουν μεταγενέστερα.

Σε δηλώσεις της στον ξένο Τύπο την περασμένη εβδομάδα η κ. Τσανγκ τόνισε πως οι συνομιλίες με τον κ. Σι θα είχαν «σημαντικό συμβολισμό» και θα μπορούσαν να αποτελέσουν «θεμέλιο» ειρηνικών διμερών σχέσεων.

Ωστόσο, «δεν πιστεύω πως μόνο μια συνάντηση μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα».

Μολαταύτα «ελπίζω πως θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε σχέση», είχε σημειώσει.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των στρατιωτικών δαπανών της νήσου, ανέφερε όμως πως από μόνες τους δεν εγγυώνται την ειρήνη με την Κίνα. «Πρέπει να γίνουν επίσης πολιτικές προσπάθειες» και αυτές οι τελευταίες «είναι το κλειδί», επέμεινε.

Το Πεκίνο έχει ουσιαστικά διακόψει τις επικοινωνίες υψηλού επιπέδου με την Ταϊβάν από το 2016, όταν ανέλαβε την εξουσία η Τσάι Ινγκ-γουέν, η προκάτοχος του κ. Λάι, που ανήκει επίσης στο ΔΠΚ.

Η κινεζική πολιτική ηγεσία αποστρέφεται τον κ. Λάι, τον χαρακτηρίζει «αυτονομιστή».

Μολονότι η πολιτική τάξη της Ταϊβάν θεωρεί τη νήσο κυρίαρχο κράτος, η κυβέρνησή τους ουδέποτε έχει ανακηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της -- το ζήτημα αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Κίνα.

Ο κ. Λάι, όπως και η κ. Τσάι πριν από αυτόν, έχει επιχειρηματολογήσει δημόσια πως η Ταϊβάν είναι «ήδη κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα» και κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσει στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της.