Η Ισλαμική Τζιχάντ προκαλεί με νέο βίντεο: Εμφανίζει Γερμανοϊσραηλινό όμηρο (vid)

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Γερμανοϊσραηλινός όμηρος, ο οποίος απήχθη κατά την επίθεση της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο σχεδόν επτάλεπτο βίντεο, ο όμηρος, που δηλώνει ότι ονομάζεται Ρομ Μπρασλάφσκι, ζητά από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πετύχουν την απελευθέρωσή του.

Rom Braslavski's family has authorized the release of only the short, blurred video that was published by Islamic Jihad. At this stage, the family does not authorize the release of the full video or any images from it. pic.twitter.com/nKLSexIiv2

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει εάν το βίντεο είναι αυθεντικό, ούτε το πότε γυρίστηκε. Πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του ομήρου.

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι, που κατάγεται από την Ιερουσαλήμ, ήταν προσωπικό ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, ένα από τα μέρη όπου εξαπέλυσαν επίθεση η Χαμάς και άλλοι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες, κυρίως μέλη του Ισλαμικού Τζιχάντ. Την εποχή εκείνη ήταν 21 ετών.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή της Γερμανίας στο Ισραήλ, ο Μπρασλάφσκι έχει και τη γερμανική υπηκοότητα. «Οι τρομοκράτες πρέπει να απελευθερώσουν (τον Μπρασλάφσκι) και όλους τους ομήρους τώρα», έγραψε ο πρεσβευτής Στέφεν Ζάιμπερτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

It is painful to see our young fellow German Rom Braslavski, held hostage in Gaza for 558 days, cruelly paraded in a video. The terrorists must release him and all hostages now. And to everyone involved in the talks: no duty is more pressing than their return. #BringThemHomeNow