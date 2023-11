Προκλητικό βίντεο της Χαμάς: Η στιγμή που drone ρίχνει βόμβα σε Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα

Προκλητικό βίντεο στο οποίο φαίνεται να δείχνει τη ρίψη βόμβας μικρής ισχύος από drone σε μια ισραηλινή μονάδα πεζικού κοντά στο Μπέιτ Χανούν, δημοσίευσε η στρατιωτική πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς Ταξιαρχίες Ιζεντίν Αλ Κασσάμ.

Το Μπέιτ Χανούν είναι μια πόλη στο βορειοανατολικό άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες φαίνεται ότι ξεκουράζονταν ακάλυπτοι σε ανοιχτό έδαφος, με τη βόμβα να διακρίνεται ότι χτυπά τρεις από αυτούς. Η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Hamas military wing publish scenes of it throwing a bomb using a UAV on an Israeli infantry unit near Beit Hanoun pic.twitter.com/aJEsvclpJs