Προκαλεί ο Μεντβέντεφ: Δημοσίευσε χάρτη της Ρωσίας που είχε μέσα και το Κίεβο (vid)

Ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram στο οποίο εμφανίζεται ένας χάρτης της Ρωσίας που περιλαμβάνει ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ρωσίας.

❗️❗️❗️ Medvedev posted a video, where Ukraine is part of Russia.https://t.co/567ZbOBbj0#medvedev #russia #ukraine pic.twitter.com/WD8AayhxPi