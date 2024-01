Πρίγκιπας Φρέντερικ: Ο επόμενος βασιλιάς της Δανίας

Ο μελλοντικός βασιλιάς της Δανίας, ένας επαναστατημένος έφηβος που μετατράπηκε σε οικογενειάρχη με κλιματική συνείδηση, είναι η ενσάρκωση της χαλαρής, φιλελεύθερης μοναρχίας της χώρας.

Παθιασμένος με το περιβάλλον, ο πρίγκιπας Φρέντερικ έχει διακριτικά επιβληθεί στη σκιά της εξαιρετικά δημοφιλούς μητέρας του, της βασίλισσας Μαργκρέτε II, υπερασπιζόμενος τη Δανία και την προσπάθειά της να βρει λύσεις για την κλιματική κρίση.

«Όταν έρθει η ώρα, θα οδηγήσω το πλοίο», δήλωσε ο ίδιος το 2022.

«Θα σας ακολουθήσω, όπως ακολουθήσατε τον πατέρα σας στην ηγεσία του θεσμού 1.000 ετών», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Φρέντερικ, απευθυνόμενος στη μητέρα του. Και μετά τη συγκλονιστική ανακοίνωση της μητέρας του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ότι σκοπεύει να παραιτηθεί στις αρχές του 2024, σύντομα θα έχει την ευκαιρία του.

«Δεν ήταν ακριβώς επαναστάτης, αλλά ως παιδί και νέος άνδρας, ένιωθε πολύ άβολα με την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και τη γνώση ότι επρόκειτο να γίνει βασιλιάς», δήλωσε η Gitte Redder, ειδικός στη βασιλική οικογένεια της Δανίας.

«Απέκτησε αυτοπεποίθηση μόνο στα μέσα της δεκαετίας του 20», δήλωσε στο AFP.

Ο Φρέντερικ δυσανασχετούσε με τους γονείς του που τον παραμέλησαν καθώς εκπλήρωναν τις βασιλικές τους υποχρεώσεις. Αναζήτησε παρηγοριά στα γρήγορα αυτοκίνητα και θεωρήθηκε ένας κακομαθημένος πρίγκιπας των πάρτι στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

