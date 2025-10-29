«Πράσινο φως» από τον Τραμπ για την κατασκευή πυρηνικού υποβρυχίου από τη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τετάρτη ότι έχει δώσει στη Νότια Κορέα την έγκριση να κατασκευάσει ένα πυρηνικό υποβρύχιο.

Τα εν λόγω σχόλια του Τραμπ στο Truth Social ήρθαν μετά από τη συνάντηση που είχε νωρίτερα την Τετάρτη με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η Σεούλ συμφώνησε να αγοράσει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Ο Λι είχε επίσης ζητήσει την άδεια των ΗΠΑ για τη Νότια Κορέα να επανεπεξεργαστεί πυρηνικό καύσιμο για την τροφοδοσία υποβρυχίων που θα μπορούσαν να παρακολουθούν τα πλοία της Βόρειας Κορέας και της Κίνας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Η Σεούλ δεν μπορεί να ανακυκλώνει χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

«Τους έδωσα την έγκριση να κατασκευάσουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο, αντί για τα παλιομοδίτικα και πολύ λιγότερο ευέλικτα υποβρύχια με κινητήρα ντίζελ που έχουν τώρα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social

Ο Τραμπ και ο Λι συμφώνησαν ότι η Σεούλ μπορεί να χωρίσει το υποσχεθέν επενδυτικό ταμείο των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που θα καταβληθούν σε δόσεις και θα περιοριστούν σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τους βοηθούς του Λι.

Τα υπόλοιπα 150 δισεκατομμύρια δολάρια θα δαπανηθούν για επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ.