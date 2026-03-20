«Πράσινο φως» από τη Βρετανία στις ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τις βάσεις της για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Η Βρετανία ενέκρινε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το BBC.

Με προηγούμενη απόφαση, το Λονδίνο είχε επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις με σκοπό την αποτροπή της εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τα βρετανικά συμφέροντα ή ζωές.

Σήμερα, Παρασκευή, οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε πλέον να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει την προστασία πλοίων στα Στενά.

Η Βρετανία δεν θα εμπλακεί άμεσα στις επιθέσεις και δηλώνει ότι «οι αρχές που διέπουν την προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στον σύγκρουση παραμένουν οι ίδιες».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν σήμερα ότι οι βάσεις μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για «αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο «δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ». Προσθέτουν ότι «οι υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη για επείγουσα αποκλιμάκωση του πολέμου».

