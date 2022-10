Ο Πούτιν συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας τη Δευτέρα

Τη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας αποφάσισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την φονική έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

Η έκρηξη της γέφυρας της Κριμαίας άφησε πίσω της τρεις νεκρούς και μεγάλες ζημιές στην υποδομή ενώ πολλοί προπαγανδιστές του ζητούν «εκδίκηση».

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι «ο πρόεδρος θα έχει αύριο συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η αυριανή συνεδρίαση έχει ενδιαφέρον, καθώς θα γίνει δύο ημέρες μετά την έκρηξη στη γέφυρα στο στενό του Κερτς. Ο Ρώσος πρόεδρος υπενθυμίζεται ότι συγκαλεί αρκετά συχνά το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας ειδικά και μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ανέθεσε στην FSB να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στη γέφυρα της Κριμαίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία καθώς και των υποδομών που εφοδιάζουν με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο τη χερσόνησο αυτή, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Σε διάταγμα που εξέδωσε λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα, ο Πούτιν αναφέρει ότι η υπηρεσία ασφαλείας FSB θα αναλάβει να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας.

Ρώσος αξιωματούχος απειλεί τους Ουκρανούς με επίθεση βαλλιστικών πυραύλων

Ο διορισμένος από τη Μόσχα, κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, έκανε λόγο για «υγιή επιθυμία για εκδίκηση», ενώ ένας άλλος Ρώσος αξιωματούχος απείλησε τους Ουκρανούς με επίθεση βαλλιστικών πυραύλων RS28 Sarmat.

«Ουκρανοί, εγκαταλείψτε τις πόλεις σας, ειδικά τις μεγάλες. Μια μεγάλη έκπληξη σας περιμένει. Οι πύραυλοι Sarmat που βρίσκονται σε αυτό το δάσος, είναι έτοιμη να χτυπήσουν τις ουκρανικές πόλεις», εμφανίζεται να δηλώνει ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Σταυρούπολης, στη νότια Ρωσία, Βαλέρι Τσερνίτσοφ, σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Valery Chernitsov who is the Russian Deputy of Stavropol has filmed himself in a forest claiming to have RS28 Sarmat intercontinental nuclear missiles placed within them He warns all the Ukrainians to flee the bigger cities#Valery #Chernitsov #Deputy #Stavropol #forest pic.twitter.com/uzU0LxZJQx