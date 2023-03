Πούτιν σε Σι Τζινπίνγκ: Θα βοηθήσουμε τις κινεζικές εταιρείες να αντικαταστήσουν τις δυτικές

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει τις κινεζικές επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τις δυτικές που εγκατέλειψαν τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters

Μιλώντας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα, ο Πούτιν είπε επίσης ότι έχει συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το θέμα του αγωγού φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας 2» που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Κίνα.

Νωρίτερα, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα διεξάγονται οι επίσημες συνομιλίες του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ με τον οικοδεσπότη του, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στη δεύτερη μέρα επίσκεψης του Κινέζου προέδρου στην ρωσική πρωτεύουσα, την ώρα που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θεωρεί τον Ρώσο πρόεδρο υπόλογο για εγκλήματα πολέμου.

«Η συνάντησή μας στη Μόσχα είναι σημάδι ότι Ρωσία και Κίνα έρχονται ολοένα και πιο κοντά μεταξύ τους», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κίνας.

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο Σι είπε στον Πούτιν ότι «Ρωσία και Κίνα θα πρέπει να διατηρήσουν την ασφάλεια και σταθερότητα τόσο στον τομέα της βιομηχανίας όσο και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας».

«Οι χώρες μας θα πρέπει να προωθήσουν περαιτέρω την ποιότητα και τον όγκο της οικονομική και εμπορικής τους συνεργασίας», δήλωσε ο Σι απευθυνόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

Πρότερα, ο Πούτιν καλωσόρισε τον Σι και οι δύο άνδρες αφού έκαναν χειραψία στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον ακούγοντας τους εθνικούς ύμνους των δύο κρατών.

Xi Jinping has arrived in the Kremlin to hold talks with Vladimir Putin. The heads of state held an official meeting ceremony.#XiJinping #VladimirPutin pic.twitter.com/3zqhY2QkL5