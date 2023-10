Απειλές Πούτιν: Οι πύραυλοι μας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν βεληνεκές πάνω από 1.000 χλμ.

Απειλεί εκ νέου η Μόσχα τις ΗΠΑ εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασε για μια ακόμη φορά τη στήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στην ισραηλινή πλευρά δηλώνοντας πως «όλες αυτές οι ενέργειες οδηγούν στην περαιτέρω κλιμάκωση», ενώ απείλησε ότι οι πύραυλοι στη Μαύρη Θάλασσα έχουν βεληνεκές μέχρι τη Μεσόγειο.

Χαρακτηριστικά, σημείωσε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δύο ομάδες αεροπλανοφόρων στη Μεσόγειο ως απάντηση στον πόλεμο του Ισραήλ και της Χαμάς και είπε ότι διέταξε ρωσικά αεροσκάφη με υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal να περιπολούν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

«Αυτό δεν αποτελεί απειλή, αλλά προσπάθεια να διατηρήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης στη Μεσόγειο» συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Με δική μου εντολή, η ρωσική Πολεμική Αεροπορία θα ξεκινήσει μόνιμα τις περιπολίες στην ουδέτερη ζώνη του εναέριου χώρου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Τα αεροσκάφη μας MIG-31 είναι εξοπλισμένα με τα πυραυλικά συστήματα Kinzhal τα οποία είναι γνωστό πως έχουν βεληνεκές πάνω από 1.000 χιλιόμετρα με ταχύτητα 9 μαχ», τόνισε ο Πούτιν.

🔴#Israel | #USA | #Russia | Russian President Putin:



▫️ American aircraft carriers stationed in the Mediterranean are within the range of Russian air-launched hypersonic missiles in the Black Sea.



▫️ This is not a warning, just a reminder. 👀 pic.twitter.com/2qGjvlYqVH