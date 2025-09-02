Το ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα προσφέρει στον απομονωμένο νεαρό ηγέτη της Βόρειας Κορέας μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να σταθεί δίπλα στους εταίρους του από την Κίνα και τη Ρωσία, να κερδίσει την υποστήριξη για τα απαγορευμένα πυρηνικά όπλα του και να διευρύνει τον διπλωματικό του κύκλο.

Η άφιξη του έγινε την Τρίτη στην κινεζική πρωτεύουσα με το θωρακισμένο τρένο του, προκειμένου να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιήσει η Κίνα για τον εορτασμό της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σημειωτέον ότι ο Κιμ δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο γεγονός με τόσους άλλους ξένους ηγέτες και αυτό αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές κινήσεις του από την ιστορική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους της Νότιας Κορέας.

Η πλαισίωση του Κιμ, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, από τον Ρώσο και τον Κινέζο πρόεδρο, «αναβαθμίζει τη θέση της Βόρειας Κορέας σε εκείνη των μεγάλων χωρών, και ο Κιμ μπορεί να προβάλλει αυτή την εικόνα στη χώρα του, όπως έκανε με τη Σύνοδο Κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ένα παγκόσμιο brand», δήλωσε ο Τζον Ντελούρι, ανώτερος ερευνητής στο The Asia Society.

Από πλευράς της, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι είναι απίθανο, η πλαισίωση του Κιμ από Πούτιν και Σι, να οδηγήσει σύντομα σε πραγματική τριμερή συνεργασία. Αυτό που είναι πιο σαφές, ωστόσο, διευκρινίζει το Investing, είναι τα πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά οφέλη για τον Κιμ και τη Βόρεια Κορέα, η οποία υπόκειται σε πολυάριθμες διεθνείς κυρώσεις λόγω των προγραμμάτων της για πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση.

«Αυτή η επίσκεψη στην Κίνα είναι μια τολμηρή κίνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς κάνει το ντεμπούτο του στην πολυμερή διπλωματία, επιδεικνύοντας την προοπτική συμμαχίας με την Κίνα και τη Ρωσία», όπως δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής, Λι Σονγκ-κουέν, στους δημοσιογράφους ύστερα από μια κλειστή ενημέρωση από την υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Κιμ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων της Βόρειας Κορέας προτού αναχωρήσει για την Κίνα, υπογραμμίζοντας το καθεστώς της χώρας ως πυρηνικής δύναμης, δήλωσε ο Χονγκ Μιν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Σεούλ.