Πούτιν: Η Ρωσία δεν είναι αντίθετη στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - «Ανοιχτός» για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Μόσχα σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Ο Πούτιν είπε στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Κίνα ότι οι δυτικές χώρες και η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ προσπαθούν να απορροφήσουν ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο και ότι η Ρωσία δεν έχει άλλους στόχους παρά την προστασία των συμφερόντων της.

Ωστόσο, ο Ρώσος ηγέτης υπογράμμισε πως η Μόσχα δεν πρόκειται να επιτρέψει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO είναι μη διαπραγματεύσιμη για εμάς» τόνισε και συμπλήρωσε πως συζήτησε το θέμα στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα.

Είπε ακόμα ότι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία εξετάστηκε στην Αλάσκα και είπε ότι «υπάρχει ευκαιρία ώστε να επιτευχθεί συμφωνία στο θέμα αυτό».