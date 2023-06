Πούτιν: Η ουκρανική επίθεση ξεκίνησε, αλλά έχει αποτύχει

Η Ουκρανία έχει ξεκινήσει μια μεγάλη επίθεση κατά του ρωσικού στρατού αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις απέτυχαν στους στόχους τους παρά τις έντονες μάχες τις τελευταίες τρεις μέρες, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτή η επίθεση έχει αρχίσει. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές εφεδρείες του ουκρανικού στρατού» δήλωσε ο Πούτιν σε Ρώσους δημοσιογράφους στο Σότσι. «Ο ουκρανικός στρατός δεν πέτυχε τους στόχους του σε κανένα τομέα».

Ο Πούτιν είπε ότι οι μάχες είναι πολύ εντατικές τις τελευταίες τρεις μέρες αλλά ότι «ο εχθρός δεν είχε επιτυχία» σε καμία από τις μάχες.

Παρομοίως και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι σήμερα απέκρουσε σφοδρές ουκρανικές επιθέσεις στις περιοχές της Ζαπορίζια και του Ντονέτσκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 1.000 Ουκρανούς στρατιώτες και καταστρέφοντας δεκάδες άρματα μάχης και θωρακισμένα οχήματα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας συνέχισαν τις προσπάθειες διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων στις κατευθύνσεις του νότιου Ντονέτσκ και της Ζαπορίζια», είπε το υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις ρωσικές γραμμές τέσσερις φορές με δύο τάγματα και με την υποστήριξη αρμάτων μάχης νότια της Βελίκα Νοβοσίλκα στο Ντονέτσκ, αλλά αποκρούστηκαν.

Οι ρωσικές δυνάμεις απέκρουσαν επίσης δύο επιθέσεις νότια της πόλης Ορίχιβ στην περιοχή της Ζαπορίζια, ανέφερε το υπουργείο.

Η Ρωσία είπε πως η Ουκρανία έχασε περίπου 1.200 άνδρες, περίπου 40 άρματα μάχης και αρκετά αεροσκάφη, περιλαμβανομένου ενός MiG-29 και ενός Su-25 τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Ρωσία, που χθες Πέμπτη, είχε πει πως η Ουκρανία έχασε 3.715 άνδρες μέσα σε τρεις ημέρες, δεν έδωσε στοιχεία για τις δικές της απώλειες.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τους απολογισμούς για τις απώλειες είτε της μίας είτε της άλλης πλευράς στο πεδίο της μάχης.

Την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην Λευκορωσία, μετά τις 7 με 8 Ιουλίου, καθώς τότε θα είναι έτοιμες οι ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Λευκορώσο πρόεδρο Λουκασένκο στο Σότσι.

«Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο», είπε ο Πούτιν στον Λουκασένκο όταν συζήτησαν την προγραμματισμένη πυρηνική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο «η προετοιμασία των σχετικών εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται στις 7-8 Ιουλίου και θα ξεκινήσουμε αμέσως δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη κατάλληλων τύπων όπλων στην επικράτειά σας», με τον Λουκασένκο να απαντάει «Ευχαριστώ, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς».

Είναι η πρώτη φορά που το Κρεμλίνο αποφασίζει να μεταφέρει πυρηνικά όπλα εκτός Ρωσίας, από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

