Πούτιν: Ελπίζω πως δεν θα προκύψει η ανάγκη για τη χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία (vid)

Στο θέμα της χρήσης πυρηνικών όπλων στον πόλεμο με την Ουκρανία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνέντευξή του στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Σε απόσπασμα της συνέντευξης, η οποία θα προβληθεί προσεχώς και αναρτήθηκε στο Telegram, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι «δεν έχει προκύψει η ανάγκη για τη χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία και ελπίζει πως δεν θα προκύψει».

Επίσης, σημειώνει ότι η Ρωσία έχει τη δύναμη και τα μέσα να οδηγήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε μια «λογική ολοκλήρωση».

