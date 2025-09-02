Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα αποδεχθεί ποτέ την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του, περιλαμβανομένης μιας «τύπου-ΝΑΤΟ» μορφής στήριξης που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι σύμμαχοι, πρέπει να αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε διευθέτησης για την εισβολή της Ρωσίας.

Η Ουκρανία και οι εταίροι της έχουν εντείνει τις εργασίες πάνω στις λεπτομέρειες του τι μπορούν να προσφέρουν ώστε να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Πούτιν θα μπορέσει να τηρηθεί.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Ρωσία έχει επιμείνει ότι πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, πρόταση που το Κίεβο απορρίπτει.

«Υπάρχουν επιλογές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας αν ο πόλεμος τελειώσει», δήλωσε ο Πούτιν την Τρίτη στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

«Μου φαίνεται ότι υπάρχει μια ευκαιρία να βρεθεί συναίνεση εδώ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το θέμα προέκυψε στις συζητήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία δεν αντιτίθεται στην ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ένταξή της στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο θα ήταν «απαράδεκτη για εμάς», ακόμα και μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, στη συνάντησή του με τον Φίτσο, ο Πούτιν χαρακτήρισε την ιδέα ότι η Μόσχα συνιστά απειλή για την Ευρώπη «απόλυτη ανοησία».

«Διαρκώς υποδαυλίζεται υστερία ότι η Ρωσία δήθεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη», είπε. «Αυτό είναι πρόκληση ή πλήρης ανικανότητα».

Ο Πούτιν είπε επίσης στον Φίτσο ότι η Ρωσία είχε συζητήσει με Αμερικανούς ομολόγους το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, το οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν νωρίς στον πόλεμο.

«Μπορούμε ακόμη και να συνεργαστούμε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», είπε. Ο Πούτιν πρότεινε επίσης ότι στη Σλοβακία η Ρωσία θα μπορούσε να συνεργαστεί με την αμερικανική εταιρεία Westinghouse για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού.