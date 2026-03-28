ΠΟΥ: Εννέα νοσηλευτές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι εννέα νοσηλευτές σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν σε πέντε χωριστές επιθέσεις σε δομές υγείας στον νότιο Λίβανο.

Τα τελευταία περιστατικά έπληξαν ιατρικές ομάδες σε πέντε διαφορετικά χωριά, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις έχουν διαταράξει σοβαρά τις υπηρεσίες υγείας στον νότιο Λίβανο.

Τέσσερα νοσοκομεία και 51 κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης είναι τώρα κλειστά, ενώ αρκετές άλλες εγκαταστάσεις λειτουργούν με μειωμένες δυνατότητες, δήλωσε.