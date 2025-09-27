Ανάλυση CNN

Ο «υβριδικός πόλεμος» που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λειτουργεί προς όφελος του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους. Χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα, ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε να φέρει τον πόλεμο στην Ουκρανία στις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων, που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν σχετικά άσχετοι με τη σύγκρουση, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε ότι πιο συχνές και βίαιες υβριδικές επιθέσεις είναι πλέον η «νέα πραγματικότητα». Ωστόσο, απέφυγε να κατονομάσει τη Ρωσία, αναδεικνύοντας την αβεβαιότητα ως βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πολέμου: οι επιθέσεις μπορεί να προέρχονται από άγνωστους ή δυσδιάκριτους ενόχους, δημιουργώντας φόβο και ανασφάλεια στον πληθυσμό.

Παρά τα γεγονότα - όπως η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, οι επιθέσεις με drones στην Πολωνία και οι κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - οι Δανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη αποδώσει ευθύνες. Ο Φρέντερικσεν παραδέχτηκε τους κινδύνους τόσο των βιαστικών όσο και των καθυστερημένων αντιδράσεων, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών τόνισαν ότι ο κίνδυνος ρωσικής δολιοφθοράς είναι υψηλός.

Η Δανία παραμένει ωστόσο ενεργός υποστηρικτής της Ουκρανίας, παρέχοντας F16, βοηθώντας στην κατασκευή drones και ενισχύοντας τις αμυντικές υποδομές της. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία και η Πολωνία, όπου οι αρχές έχουν συλλάβει άτομα για εμπρησμούς και επιθέσεις υπό ρωσική χορηγία.

Οι υβριδικές επιθέσεις αυξάνουν το κόστος της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, εντείνοντας την πίεση στους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Η αντιμετώπιση φθηνών αλλά πολλαπλών drones απαιτεί ακριβές λύσεις, όπως η χρήση F-35, κάτι που δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Παρά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, η Μόσχα αντιμετωπίζει κινδύνους: υπερβολικές επιθέσεις μπορεί να σκοτώσουν πολίτες χωρών του ΝΑΤΟ, να προκληθεί υπερβολική αντίδραση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ή να καλυφθεί το οργανωμένο έγκλημα.

Οι υβριδικές επιθέσεις δημιουργούν αισθητή πίεση στους Ευρωπαίους πολίτες μέσω καθυστερήσεων στα αεροδρόμια, αύξησης τιμών και κυβερνοεπιθέσεων, αναδεικνύοντας τη νέα πραγματικότητα ενός πολέμου που επηρεάζει την καθημερινή ζωή χωρίς να απαιτεί άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Στο τέταρτο έτος ενός πολέμου υπαρξιακής σημασίας, αυτή η βραχυπρόθεσμη απόσπαση προσοχής αποτελεί μια στρατηγική νίκη για τον Πούτιν, σημειώνει το CNN.