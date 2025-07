Πώς λειτουργεί η προπαγάνδα της Χαμάς - Η αλήθεια για την ανθρωπιστική βοήθεια (pics&vid)

Τις τελευταίες ημέρες διάφορες φωτογραφίες δημοσιεύονται σε πληθώρα διεθνών ΜΜΕ, σε μια προσπάθεια να υπάρξει ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αμάχων στη Γάζα. Μόνο που, τελικά, το μεγαλύτερο θύμα φαίνεται πως είναι η ίδια η αλήθεια.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ μία φωτογραφία, η οποία φιγουράριζε στο πρωτοσέλιδο της ιταλικής εφημερίδας «Il Fatto Quotidiano» και απεικόνιζε ένα σκελετωμένο παιδί, ως δήθεν θύμα της λιμού που βιώνουν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από την προπαγάνδα που τόσο απλόχερα και ανερυθρίαστα χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες της Χαμάς. Το παιδάκι στο πρωτοσέλιδο της ιταλικής εφημερίδας είναι ο Οσάμα αλ-Ρακάμπ. Ο μικρός Οσάμα πάσχει, στην πραγματικότητα, από κυστική ίνωση, μια σοβαρή γενετική ασθένεια.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ, το αγοράκι βρίσκεται στην Ιταλία για θεραπεία από τις 12 Ιουνίου, δεδομένου ότι το Ισραήλ έχει δώσει τη δυνατότητα για τη μεταφορά ανθρώπων από τη Γάζα που χρήζουν ιατρικής βοήθειας και φροντίδας.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε μερίδα ΜΜΕ να εργαλειοποιήσουν την εικόνα του μικρού Οσάμα, όχι για να πουν την πραγματική ιστορία του, αλλά για να συκοφαντήσουν το Ισραήλ. Γιατί, όταν πρόκειται για το Ισραήλ, τα γεγονότα είναι προαιρετικά. Και το μίσος, ανακατεμένο με την προπαγάνδα, βρίσκει πάντα τρόπο να παίζει ως πρωτοσέλιδο.

Ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει καταστεί αντικείμενο προπαγανδιστικής εκμετάλλευσης, είναι η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους άμαχους στη Γάζα. Γράφεται, συχνά, στον ηλεκτρονικό Τύπο ότι χιλιάδες τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν μπλοκαριστεί από τους Ισραηλινούς και δεν μπορούν να διανεμηθούν στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Η αλήθεια, και εδώ, πέφτει και πάλι θύμα της προπαγάνδας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, περισσότερα από 950 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια περιμένουν μέσα στη Γάζα, για να διανείμουν τα πολύτιμα αγαθά τους στους αμάχους. Το Ισραήλ διευκόλυνε την είσοδό τους. Όμως μέχρι στιγμής, κανένα από τα φορτία τους δεν έχει διανεμηθεί.

