Ποντόλιακ προς Ρώσους για Χερσώνα: «Η πραγματικότητα μπορεί να πληγώσει»

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου είπε απευθυνόμενος στη Ρωσία ότι «η πραγματικότητα μπορεί να πληγώνει», αφού ένας διορισμένος από τη Ρωσία αξιωματούχος είπε ότι ο ουκρανικός στρατός ήταν έτοιμος να προσπαθήσει να ανακαταλάβει την κατεχόμενη πόλη Χερσώνα και προέτρεψε τους κατοίκους να εκκενώσουν.

"Λιγότερο από ένας μήνας έχει περάσει από την πομπώδη ανακοίνωση της προσάρτησης της Χερσώνας και της επίσημης συναυλίας στην Κόκκινη Πλατεία, καθώς η αυτοαποκαλούμενη "διοίκηση της πόλης"... πραγματοποιεί πανηγυρικά εκκενώσεις εν αναμονή της ουκρανικής δικαιοσύνης. Η πραγματικότητα μπορεί να πληγώνει εάν ζείτε σε φανταστικό κόσμο», έγραψε στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας, Μιχαίλο Ποντόλιακ.

Less than a month has passed since the pompous announcement of Kherson annexation and solemn concert on the Red Square, as the self-proclaimed "city administration"...ceremoniously evacuates in anticipation of 🇺🇦 justice. Reality can hurt if you live in a fictional fantasy world.