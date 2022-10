Ποντόλιακ: Δέκα χώρες στηρίζουν ήδη την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι η Ουκρανία έχει ήδη την υποστήριξη δέκα χωρών της Συμμαχίας για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, έγραψε στο Twitter ότι αυτοί που υποστήριξαν την αίτηση ήταν «κυρίως χώρες που θυμούνται [τα] δηλητηριώδη νύχια της [ρωσικής] αυτοκρατορίας».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία και την ευθύνη. Σήμερα γράφεται ιστορία».

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υποβάλλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και υπέγραψε μια ταχεία αίτηση για ένταξη στη συμμαχία. Υπενθυμίζεται πως για να γίνει δεκτό ένα κράτος πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση και από τα 30 μέλη.

Within 48 hours of @ZelenskyyUa signing application to join NATO, 10 bloc countries supported Ukraine's membership in the Alliance – mostly countries that remember poisonous claws of ru-empire. We are grateful for the leadership and responsibility. History is being made today.