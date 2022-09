«Πολύ υψηλός» ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών από Ρωσία

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έναν «πολύ υψηλό» κίνδυνο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα, λένε αξιωματούχοι, καθώς η Μόσχα προσπαθεί να αντιστρέψει τις πρόσφατες απώλειες στο πεδίο της μάχης.

«Πιθανότατα θα στοχεύσουν μέρη κατά μήκος της πρώτης γραμμής με πολύ προσωπικό και εξοπλισμό», δήλωσε στον Guardian ο Βαντίμ Σκίμιτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο The Kyiv Independent.

⚡️Intelligence: Probability of Russia striking Ukraine with tactical nuclear weapons is ‘very high'.



“They will likely target places along the frontlines with lots of personnel and equipment,” Vadym Skibitsky, a deputy head of Ukraine's military intelligence, told The Guardian.