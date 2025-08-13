Πολωνός πρόεδρος: Μόνο σκληρά μέτρα μπορούν να σταματήσουν τη Ρωσία

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και σε Ευρωπαίους ηγέτες, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την Ουκρανία, πως μόνο σκληρά μέτρα μπορούν να σταματήσουν τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο σύμβουλός του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρτσιν Πζίντατς.

«Μόνο συγκεκριμένα, σκληρά μέτρα μπορούν να σταματήσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία», είπε ο Πζίντατς σε δημοσιογράφους. «Δεν πρέπει να επιτραπεί στη Ρωσική Ομοσπονδία να αποφασίζει πώς θα είναι τα σύνορα στην Ευρώπη», τόνισε.

Συγκεκριμένα, ο ευρωσκεπτικιστής, συντηρητικός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι εκπροσώπησε την Πολωνία στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία, παρότι χθες Τρίτη θεωρούνταν βέβαιο πως θα συμμετείχε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Υποστηρικτής του κινήματος MAGA (Make America Great Again) του Τραμπ, ο Ναβρότσκι είχε επισκεφθεί φέτος τον Λευκό Οίκο πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Πολωνία.

«Δεν έχω πληροφόρηση ότι ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε σχεδιάσει να συμμετάσχει», είπε ο Μάρτσιν Πζίντατς. Ο σύμβουλος του προέδρου Νάβροτσκι υποστήριξε πως το γεγονός ότι το επιτελείο του Τουσκ θεωρούσε πως ο πρωθυπουργός θα εκπροσωπούσε την Πολωνία σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη δείχνει πως δεν έχει καλές επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ.

Βρετανία: Έτοιμα τα στρατιωτικά σχέδια εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι η «συμμαχία των προθύμων» χωρών είναι έτοιμη να εφαρμόσει τα στρατιωτικά σχέδια που έχει εκπονήσει για να υποστηρίξει την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τη συμμαχία, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Νταν Βανς, ο Σταρμερ δήλωσε ότι τα στρατιωτικά σχέδια «είναι πλέον έτοιμα, σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός», ενόψει των συνομιλιών μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι, σε προηγούμενη τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, είχαν σημειώσει «πραγματική πρόοδο» όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της ειρήνης.