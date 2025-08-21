Πολωνία: «Σηκώθηκαν» πολεμικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Η Πολωνία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της απογειώθηκαν για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

«Σε σχέση με τη δραστηριότητα μακράς εμβέλειας αεροσκαφών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιούν επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος... αεροσκάφη της Πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων επιχειρούν στον πολωνικό εναέριο χώρο», ανέφερε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο X.