Πολωνία: Πύραυλος F-16 - και όχι θραύσματα ρωσικού drone - διέλυσε τη στέγη σπιτιού

Ένα σπίτι στην πόλη Βρίκι της Πολωνίας υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια της παραβίασης του εναέριου χώρου της από 17 ρωσικά drones.

Αρχικά, είχε θεωρηθεί ότι υπεύθυνα ήταν τα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, ωστόσο σύμφωνα με την ιστοσελίδα Rzeczpospolita, πιθανός υπεύθυνος ήταν πύραυλος της πολωνικής αεράμυνας, ο οποίος προσπάθησε να τα καταρρίψει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Rzeczpospolita από βασικές κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, ένας πύραυλος από ένα πολωνικό F-16 που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη ενός drone προσγειώθηκε στο σπίτι. Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Cezary Tomczyk παραδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα ότι επιβεβαιώθηκε η κατάρριψη τριών drone. Δεν έδωσε πληροφορίες για την τοποθεσία.

«Ήταν ένας πύραυλος αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM από το F-16 μας, ο οποίος παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της πτήσης και δεν πυροδοτήθηκε. Ευτυχώς, δεν οπλίστηκε ούτε εξερράγη, επειδή ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις ασφαλείας του πυροκροτητή», επισημαίνει μία από τις πηγές. «Υπήρξε ρωσική αεροπορική επιδρομή και η πολωνική πλευρά αμύνθηκε», πρόσθεσε.

Ένας πύραυλος μήκους περίπου τριών μέτρων (ζύγιζε πάνω από 150 κιλά) έπεσε πάνω στο σπίτι.

Ο υπολοχαγός Maciej Korowaj, πρώην αξιωματικός της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και αναλυτής ειδικευμένος σε θέματα ασφάλειας και στρατιωτικής στρατηγικής στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, τονίζει ότι επρόκειτο για κινητική πρόσκρουση. «Δεν υπήρξε έκρηξη, ούτε πυροδότηση, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του κατεστραμμένου σπιτιού», σημειώνει.