Πολωνία: Η συγκίνηση του Λεχ Βαλέσα για την ιστορική επιστροφή του Τουσκ στην πρωθυπουργία (vid)

O Nτόναλντ Τουσκ επέστρεψε στον πρωθυπουργικό θώκο της Πολωνίας, σηματοδοτώντας την ευρωπαϊκή στροφή της χώρας και η συγκίνηση του Λεχ Βαλέσα στο κοινοβούλιο αποτελεί το κορυφαίο στιγμιότυπο μιας ιστορικής νίκης.

Μετά από εννέα χρόνια, ο Τουσκ καλείται να επαναφέρει τη χώρα του σε ευρωπαϊκή πορεία, μια πορεία που η απερχόμενη κυβέρνηση του Ματέους Μοραβιέτσκι γέμισε με εμπόδια και κατέστησε την Πολωνία σχεδόν «μαύρο πρόβατο», μαζί με την Ουγγαρία του Ορμπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με 248 ψήφους υπέρ και 201 κατά, ο Τουσκ εδραίωσε την επιστροφή του σχεδόν δύο μήνες μετά την εκπληκτική νίκη που σημείωσε στις εθνικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου ένας συνασπισμός φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σημειώνει το Politico.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας δήλωσε ότι: «μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ισχυρότερη την Πολωνία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον του κοινοβουλίου στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη νέα πολωνική κυβέρνηση, ενώ κάλεσε τον κόσμο σε καθολική κινητοποίηση υπέρ της Ουκρανίας.»

Ο νομπελίστας Ειρήνης, Λεχ Βαλέσα, το κίνημα Αλληλεγγύης του οποίου έβαλε τέλος στην κομμουνιστική Πολωνία το 1989, δήλωνε λίγους μήνες πριν, γιορτάζοντας τα 80ά του γενέθλια τον Σεπτέμβριο, ότι η κατάσταση υπό την εθνικιστική κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη είναι «χειρότερη από κακή και ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι η απομάκρυνσή τους από την εξουσία».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ του Associated Press o Bαλέσα υποστήριξε την προσπάθεια Τουσκ να ανατρέψει τη συντηρητική κυβέρνηση της Πολωνίας. Παραμονή των εκλογών του Οκτωβρίου στην Πολωνία, δήλωνε ότι υποστηρίζει τον Τουσκ, επειδή τον θεωρεί «καλό πολιτικό» που κατανοεί τη νέα γενιά ψηφοφόρων στη χώρα.

