Πολωνία: Η Δύση πρέπει να δώσει στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

«Η Δύση θα πρέπει να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να παράσχει στο Κίεβο πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ως απάντηση στον τελευταίο βομβαρδισμό της Ουκρανίας από τη Μόσχα», δήλωσε την Τετάρτη ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Η Ρωσία σφυροκόπησε τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας την Τρίτη σε ένα νέο κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών που σκότωσαν τουλάχιστον πέντε πολίτες και προκάλεσαν εκκλήσεις προς τη Δύση να παράσχει γρήγορα περισσότερη στρατιωτική βοήθεια.

«Πρέπει να απαντήσουμε στην τελευταία επίθεση στην Ουκρανία με γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν, αυστηροποιώντας τις κυρώσεις ώστε να μην μπορεί να κατασκευάζει νέα όπλα με λαθραία εξαρτήματα και δίνοντας στο Κίεβο πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα του επιτρέψουν να εκτοξεύσει θέσεις εκτόξευσης και κέντρα διοίκησης». Ο Σιρόσκι έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

