Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος σε Λούμπλιν και Ρζεσζόφ για «λόγους εθνικής ασφάλειας»

Ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ της Πολωνίας έκλεισε καθώς οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν «για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας».

«Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο X.

Airspace near Lublin and Rzeszów closed until at least 0400 UTC due to “unplanned military activity related to ensuring state security.”



NATO MRTT in the area is currently our most tracked flight. https://t.co/wOpL1YNulM pic.twitter.com/oDLJOtTpEp — Flightradar24 (@flightradar24) September 28, 2025

Σύμφωνα με δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα είναι σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή από τις 06.00 ώρα Ελλάδας.

Ο εναέριος χώρος έκλεισε «εξαιτίας μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας για ζήτημα εθνικής ασφάλειας», ανέφερε νωρίτερα ο εξειδικευμένος ιστότοπος για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Μετά τα περιστατικά υπερ-πτήσεων drones στη Δανία, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως ενισχύει την παρουσία του στην Βαλτική Θάλασσα, με τουλάχιστον μία φρεγάτα αεράμυνας. Η Συμμαχία ανέφερε ότι νέα μέσα όπως «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», προστίθενται στον αντιαεροπορικό σχεδιασμό.

Η Δανία εντόπισε drones για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα και μάλιστα πάνω από την μεγαλύτερη στρατιωτική βάση χώρας. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα καταρρίπτει drones, μετά και τον εντοπισμό ενός «σμήνους» πάνω από το βόρειο τμήμα της χώρα την ώρα που σε εξέλιξη είναι πρωτοφανής από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου στρατιωτική άσκηση στο Αμβούργο.