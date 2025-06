Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τη ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία

Την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών λόγω «έντονης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία», ανακοίνωσε τη Δευτέρα (09/06) ο στρατός της Πολωνίας.

Συγκεκριμένα, το γενικό επιτελείο του στρατού της Πολωνίας έγραψε στο λογαριασμό του στο Χ ότι: «Εξαιτίας της έντονης αεροπορικής επίθεσης της Ομοσπονδίας της Ρωσίας εναντίον του εδάφους της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να δραστηριοποιούνται στον πολωνικό εναέριο χώρο το πρωί».

«Τα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν σε ζεύγη και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και αναγνώρισης ραντάρ στο έδαφος τέθηκαν στον ύψιστο συναγερμό», πρόσθεσε.

