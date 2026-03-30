Politico: Γιατί χάνουν έδαφος οι Σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη

Σε καθεστώς κατάρρευσης βρίσκονται τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης, με τους ηγέτες τους να φαίνονται ανύμποροι να αντιστρέψουν την κατάσταση.

Όπως αναφέρει το Politico, το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι Σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα υπέστησαν δραματική πτώση στις εθνικές εκλογές. Αν και το κόμμα συγκέντρωσε συνολικά τις περισσότερες ψήφους, τα αποτελέσματά του ήταν τα χειρότερα από το 1903.

Οι ψηφοφόροι της εργατικής τάξης, απογοητευμένοι από την αδράνεια του κόμματος σε θέματα κόστους διαβίωσης, στράφηκαν προς το ακροδεξιό Λαϊκό Κόμμα της Δανίας, ενώ οι αριστεροί ψηφοφόροι, απογοητευμένοι από την προθυμία της Φρέντερικσεν να συνεργαστεί με το κεντροδεξιό στρατόπεδο και να υιοθετήσει σκληρή στάση στο μεταναστευτικό, αποστάτησαν προς την Πράσινη Αριστερά.

Ο Τζιάκομο Φιλιμπέκ, Γενικός Γραμματέας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών — της πανευρωπαϊκής οντότητας που περιλαμβάνει όλα τα εθνικά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης — δήλωσε στο Politico ότι τα κακά αποτελέσματα οφείλονται στην «οργή» για τον τρόπο με τον οποίο το κυβερνών κεντροαριστερό κόμμα χειρίστηκε την κρίση της οικονομικής προσιτότητας. Το ζήτημα είχε γίνει πιο πιεστικό «λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος οδήγησε σε αύξηση των τιμών της ενέργειας και άλλων αγαθών», είπε.

Ο Vagn Juhl-Larsen, πρόεδρος τοπικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος στη Δανία, το έθεσε πιο ωμά. «Οι ψηφοφόροι δεν σέβονται ένα κόμμα που δεν ακολουθεί τη δική του πολιτική», είπε, κατακρίνοντας την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών για την εγκατάλειψη των «κόκκινων» πολιτικών αξιών.

Η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά χτίστηκε πάνω στους εργάτες, τα συνδικάτα και τις εργατικές κοινότητες — μια βάση που κάποτε έδωσε δύναμη σε ηγέτες όπως ο Βίλι Μπραντ και ο Φρανσουά Μιτεράν.

Όμως αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η αποβιομηχάνιση έχει συρρικνώσει το παραδοσιακό εργατικό δυναμικό, ενώ η συνδικαλιστική συμμετοχή έχει μειωθεί σε ολόκληρη την ήπειρο. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης δεν έχουν βρει ακόμη μια συνεκτική απάντηση στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο παραδοσιακό εκλογικό τους σώμα.