Πόλεμος στο Ισραήλ: Πέντε τραυματίες από ρίψεις ρουκετών της Χαμάς σε πόλη στα σύνορα με τη Γάζα

Από τη ρίψη επτά ρουκετών από τους τρομοκράτες της Χαμάς, τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άτομα στην πόλη Σντερότ που είναι στα σύνορα με τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση των δύο εξ αυτών θεωρείται «κρίσιμη».

.@RichardEngel took cover from what appeared to be mortar fire and rockets while reporting in Sderot, Israel. He and his crew are safe.https://t.co/QZw5BZdxkm pic.twitter.com/F5eKxmtFsn