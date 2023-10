Πόλεμος στο Ισραήλ: «Η καρδιά μας δεν μπορεί να καταλάβει τι έγινε» (vid)

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα δημοσίευσε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), στο οποίο μία Ισραηλινή γυναίκα περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βιώνει καθώς όπως αναφέρει τέσσερα μέλη της οικογένειάς της απήχθησαν από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, λέει: «Το Νιρ Οζ ήταν παράδεισος. Δεν μπορούμε... Η καρδιά μας δεν μπορεί καν να καταλάβει τι έγινε εδώ. Είναι φρικτό».

Για την οικογένειά της αναφέρει: «Τώρα ψάχνουμε τέσσερις από την οικογένειά μου, τον θείο μου, τη θεία μου και την ξαδέλφη μου. Ζει με τον γιο της στο Κφαρ Σάμπα και ήρθαν για επίσκεψη το Σαββατοκύριακο στον παππού και τη γιαγιά. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι τους είδαν εκεί. Τίποτα. Απολύτως τίποτα.

Σας διαβεβαιώνω πως θα κάνω τα πάντα και κάνω ό,τι μπορώ να σε φέρω πίσω με τους γονείς σου και τον Οχάντ στο Ισραήλ».

