Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones σε Χάρκιβ και Πριλούκι - Πέντε νεκροί και 17 τραυματίες

Ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες στη Χάρκιβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τραυματίζοντας 17 άτομα, ενώ πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Πριλούκι, στα βόρεια της χώρας, όπως ανακοίνωσαν περιφερειακοί κυβερνήτες τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, η Χάρκιβ, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα στη βορειοανατολική Ουκρανία, αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων με drone και πυραύλους στη διάρκεια του πολέμου που έχει ξεσπάσει εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Five people including a 1,4yo baby, burned in their house set on fire by the russian drone attack on Pryluky. Six others were injured. Seventeen more were wounded in Kharkiv, also by the drone attack. Since yesterday, this terrorism is now openly endorsed by the US president. pic.twitter.com/hK7ixEXljN