Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με αριθμό ρεκόρ 479 drones - Το Κίεβο έπληξε δύο ρωσικά αεροσκάφη

Η Ρωσία επιτέθηκε τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα με αριθμό ρεκόρ 479 drones στην Ουκρανία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (09/06) η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Συγκεκριμένα, Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 460 drones και 19 από τους 20 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία στην ανακοίνωσή της.

🇺🇦🇷🇺🚨Russia attacked Ukraine with drones, cruise missiles and ballistic missiles.



Explosions were heard in Kyiv, Ternopil, Rivne, Poltava and Cherkasy regions, in Kharkiv, Sumy, Donetsk and Kyiv regions.



As a result of the Russian attack on Kyiv, an office building in the… pic.twitter.com/NKKyU2dAoc