Μείωση του πλαφόν του ρωσικού πετρελαίου στο 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας

Μείωση της τιμής του ρωσικού πετρελαίου που επιτρέπεται για εξαγωγή και προσπάθεια περιορισμού του σκιώδους στόλου προβλέπει το 18ο πακέτο κυρώσεων το οποίο υιοθέτησε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Αυτό ανακοίνωσαν διπλωματικές πηγές, με Δανό διπλωμάτη να διευκρινίζει ότι η μείωση του ανώτατου ορίου τιμής αργού πετρελαίου της G7 θα είναι περίπου 47,6 δολάρια ανά βαρέλι, ήτοι 15% λιγότερο από τη μέση τιμή του ρωσικού βαρελιού στην αγορά.

«Έχουμε τώρα μια συμφωνία για ένα 18ο πακέτο κυρώσεων ισχυρό και αποτελεσματικό κατά της Ρωσίας», βεβαίωσε διπλωμάτης στο πέρας συνόδου των πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί.

Τη σύναψη της συμφωνίας για το νέο πακέτο κυρώσεων ανέφεραν επίσης, με ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η Κάγια Κάλας και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το πέρας συνόδου στις Βρυξέλλες την Παρασκευή το πρωί.

«Είμαστε ακλόνητοι. Η ΕΕ μόλις ενέκρινε ένα από τα ισχυρότερα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας μέχρι σήμερα. Περιορίζουμε περαιτέρω τον πολεμικό προϋπολογισμό του Κρεμλίνου, στοχεύοντας 105 ακόμη πλοία του σκιώδους στόλου και όσους υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή, περιορίζοντας, παράλληλα, την πρόσβαση των ρωσικών τραπεζών στη χρηματοδότηση», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Όπως συμπλήρωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: «Οι αγωγοί Nord Stream θα απαγορευτούν. Επιβάλλαμε το χαμηλότερο μέχρι στιγμής ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου. Ασκούμε μεγαλύτερη πίεση στη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας, στις κινεζικές τράπεζες που επιτρέπουν την αποφυγή κυρώσεων και εμποδίζουμε τις εξαγωγές τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σε drones».

Από πλευράς της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε ότι η ΕΕ «χτυπά στην καρδιά της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Χτυπάμε την καρδιά της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας. Στοχεύουμε τους τραπεζικούς, ενεργειακούς και στρατιωτικο-βιομηχανικούς τομείς της και προχωράμε σε δυναμική μείωση του ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου. Η πίεση συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί μέχρι ο Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

