Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιδρομή ρωσικών drones στην Οδησσό (vids)

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά σε τουλάχιστον μία πολυκατοικία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής μεγαλούπολης.

Συγκεκριμένα, ο Χενάντι Τρουχάνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως η επίθεση σημειώθηκε με περισσότερα από 20 drones και «μη στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν».

🇷🇺🇺🇦 The Ukranian city of Odessa is getting absolutely hammered by Russian drones right now.



Multiple fires have been recorded. pic.twitter.com/uSxMCz4MFY