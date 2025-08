Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί και 10 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια (pics&vids)

Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 10 άλλων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, δήλωσε την Τετάρτη ο κυβερνήτης της εν λόγω περιφέρειας Ιβάν Φεντόροφ.

Συγκεκριμένα, ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στη διάρκεια 24 ωρών και μέχρι σήμερα το πρωί 567 επιθέσεις σε 16 οικισμούς στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, δήλωσε ο Φεντόροφ.

🔴#Russia hit #Zaporizhia with missiles this morning



As a result of the #Russian strike on the Zaporizhia region, two people were killed and 12 more were injured, the regional administration reported.

Τουλάχιστον εννέα κτίρια υπέστησαν ζημιές από πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη της Ζαπορίζια, ανέφερε ο Φεντόροφ μέσω του Telegram. Η πόλη της Ζαπορίζια είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιφέρειας.

«Υπηρεσίες άμεσης δράσης εξακολουθούν να εργάζονται στο πεδίο», δήλωσε ο Φεντόροφ.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία.

Tην ίδια ώρα, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε ζημιές σε υποδομές αερίου και σε ένα κύριο αγωγό αερίου στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής Όλεχ Κίπερ.

Russia overnight struck a gas compressor station in the Odessa region.



Preliminary reports indicate that the strike was aimed at the "Orlovka" gas compressor station, which is a crucial part of the pipeline system and plays a key role in gas transit to Europe.



"Hundreds of… pic.twitter.com/CiKC7flvDy — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2025

«Ως αποτέλεσμα της ζημιάς στον κύριο αγωγό αερίου, 2.500 καταναλωτές έχουν προσωρινά αποσυνδεθεί», ανέφερε ο Κίπερ μέσω του Telegram.

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε μέσω X ότι «η Ρωσία χτύπησε μια εγκατάσταση φυσικού αερίου στην περιοχή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, με σκοπό να υπονομεύσει τις προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο».

Right now in the Zaporizhzhia district, our medics and first responders are helping those wounded in a Russian strike on an ordinary recreation center. Twelve people have been injured. As of now, sadly, two people are confirmed dead. My condolences to their families and loved…

«Αυτό ήταν ένα σκόπιμο χτύπημα στις προετοιμασίες μας για τη χειμερινή περίοδο, απολύτως κυνικό, όπως κάθε ρωσικό χτύπημα στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.