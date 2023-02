Πόλεμος και κυρώσεις

Η Λιουντμίλα Οτσερέτναγια απέκτησε δύο κόρες με τον Πούτιν, έκανε μεγάλη περιουσία στο real estate και παντρεύτηκε για δεύτερη φορά με τον επιχειρηματία Αρτούρ Οτσερέτνι. Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αντιμετωπίζει την απειλή κυρώσεων, όπως αποκαλύπτει εκτενές ρεπορτάζ του Politico.

Ο γάμος της με τον Οτσερέτνι, λάτρη του τριάθλου «Ironman», που είναι μάλιστα και 20 χρόνια νεότερός της, κρατήθηκε κρυφός και αποκαλύφθηκε μόνο αφότου η Λιουντμίλα άλλαξε το επώνυμό της.

#TomorrowsPapersToday: On the hunt for Vladimir Putin’s ex-wife and her Ironman husband



Since her marriage to the Russian president fell apart, Lyudmila Ocheretnaya and her partner have accumulated millions of euros in European real estate. pic.twitter.com/nryyKHLz7B