Ποια είναι η Κέιτλαν Κόλινς, η δημοσιογράφος του CNN που προκάλεσε την οργή του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο;

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (14/04) προς τη δημοσιογράφο του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, καθώς του απηύθυνε μια σειρά επίμονων ερωτήσεων αναφορικά με την παράνομη απέλαση του υπηκόου του Ελ Σαλβαδόρ, για τον οποίο το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει - προς το παρόν - να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, η εν λόγω αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Συγκεκριμένα, αφού ο Τραμπ παραχώρησε τον λόγο στη δημοσιογράφο, με ειρωνικό ύφος αποκαλώντας το CNN «το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα», αντέδρασε έντονα στην ερώτησή της για το αν ο Γκαρσία θα επιστρέψει στις ΗΠΑ. Παράλληλα, παρέπεμψε την ερώτηση στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και τον αναπληρωτή επιτελάρχη Στίβεν Μίλερ.

Όπως αναφέρεται στους The Economic Times, η Κέιτλαν Κόλινς πρόκειται για μια από τις πιο επίμονες επικρίτριες του Αμερικανού προέδρου και είναι γνωστή για τις σκληρές ερωτήσεις της και την ικανότητά της να παραμένει ψύχραιμη μπροστά στις αντιξοότητες.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος του CNN φημίζεται για το απτόητο ρεπορτάζ της και τις άμεσες ερωτήσεις που διατυπώνει στις συνεντεύξεις της.

Από το συντηρητικό της ξεκίνημα μέχρι να γίνει η νεότερη επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο, η Κόλινς αντιμετώπισε επικρίσεις, ενώ παρέμεινε επικεντρωμένη στην αποστολή της: Να θέτει την εξουσία προ των ευθυνών της.

Η επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο, Κέιτλαν Κόλινς, κάθεται στην πρώτη σειρά της κατάμεστης αίθουσας ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Εν μέσω του σκανδάλου Signalgate που κατακλύζει την κυβέρνηση, η 32χρονη στέκεται με τα πόδια σταυρωμένα με ένα κομψό γκρι κοστούμι πριν εξαπολύσει μπαράζ ερωτήσεων στον εκπρόσωπο Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Telegraph.

Οι Ρεπουμπλικάνοι που επιθυμούν διακαώς να δουν την Κόλινς και άλλα μέλη των συστημικών μέσων ενημέρωσης να αποτυγχάνουν, έχουν μετατρέψει αυτό το είδος αντιπαράθεσης σε ταινία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Καρολίν Λέβιτ και η Κόλινς είχαν διαφωνήσει σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι οι προεδρικές αμνηστεύσεις του Τζο Μπάιντεν ήταν άκυρες επειδή υπογράφηκαν με ρομποτική πένα, κάτι που η Κόλινς θεώρησε αμφίβολο.

Με ένα ειρωνικό χαμόγελο, η κ. Λέβιτ είπε: «Είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να το μάθεις», απαντώντας στην ερώτηση της Κόλινς.

Η Κόλινς και άλλοι δημοσιογράφοι των λεγόμενων «παραδοσιακών μέσων» έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους κατηγορεί ότι διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις».

Σε ομιλία του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι παραβιάζουν τον νόμο με την παραπληροφόρησή τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph.

🗣 'You're a nasty person': Trump snaps at CNN presenter Kaitlan Collins



The ex-president took a personal swipe at the moderator during a fiery exchange over his handling of classified documents



Read more ⤵️https://t.co/MDeTIIL0pM pic.twitter.com/Fs4BMmEqS2