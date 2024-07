Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Μετά την επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσiλβάνια, η οποία άφησε έναν νεκρό, δύο σοβαρά τραυματίες και τον πρώην Ρεπουμπλικανό πρόεδρο με τραύμα στο αυτί, το διαδίκτυο «οργιάζει», διαδίδοντας θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την επίθεση. Ορισμένες έχουν επικεντρωθεί στα κίνητρα και άλλες στο παρελθόν του δράστη, του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά της Μυστικής Υπηρεσίας λίγο αφότου άνοιξε πυρ.

Όπως αναφέρει η αγγλόφωνη σελίδα της γαλλικής Le Monde, μετά από κάθε πυροβολισμό ή επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίζονται στο διαδίκτυο περίεργες και αντιφατικές θεωρίες συνωμοσίας.

Αυτό συνέβη και μετά τη σφαγή στο Sandy Hook το 2012, κατά την οποία σκοτώθηκαν 20 παιδιά. Για χρόνια, ο συνωμοσιολόγος Alex Jones ισχυριζόταν, χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, ότι δεν συνέβη ποτέ. Έκτοτε υποχρεώθηκε να καταβάλει σχεδόν ένα δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις μετά από αγωγές που υποβλήθηκαν από τις οικογένειες των θυμάτων. Αυτό συνέβη και με τους πυροβολισμούς στο Λας Βέγκας το 2017, όταν σκοτώθηκαν 58 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 500, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε ένα μουσικό φεστιβάλ από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Για την επίθεση στην Πενσιλβάνια, οι θεωρίες είναι πολλές: Κάποιοι κάνουν λόγο για σκηνοθετημένη επίθεση, με πλαστικό αυτί και ψεύτικο αίμα. Άλλοι, για επίθεση που στην πραγματικότητα χρηματοδοτήθηκε από την ισραηλινή Μοσάντ. Από την άλλη, μερικοί πιστεύουν ότι ο δράστης είναι πράκτορας του ελεγχόμενου από τους Δημοκρατικούς «deep state», πιθανώς τοποθετημένος από τη CIA.

The rabbit hole goes deeper..



The Shooter, Thomas Matthew Crooks, was featured in a 2023 BlackRock Ad



• The BlackRock ad was filmed at Bethel Park High School, which Crooks attended.



• Crooks can be seen at the 19 second mark.



🔴 MY THOUGHTS:



This to me stinks of… pic.twitter.com/ag76CTuhhq — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) July 14, 2024

Trump shot is fucking fake. He staged that whole shit.



No chunk of ear missing. No blood on hand that touched ear. Phony blood splatter from an ear that barely has enough blood on it to be considered a paper cut.



This isn't hard y'all. pic.twitter.com/wy2IIVYJfJ — The Ghost of Vonshitzenpants Courtroom Farts (@MagicRhyno) July 13, 2024

Υπήρξαν ισχυρισμοί ότι το αίμα στο πρόσωπο του Τραμπ ήταν ψεύτικο, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ο πρώην πρόεδρος χρησιμοποίησε ένα ψεύτικο πλαστικό αυτί για να φανεί ότι τραυματίστηκε.

#BreakingNews fake news. This was an inside job. If trump was really shot in the ear by an AR-15 bullet, it would have taken a chunk of it off. It wouldn't have been just a scratch. pic.twitter.com/Lp6YJveqXm — Just For Fun (@resistance_ms) July 14, 2024

Η «ανθεκτικότητα» των θεωριών συνωμοσίας ώθησε ορισμένες πλατφόρμες να τροποποιήσουν τους κανόνες δημοσίευσης, δίνοντας προτεραιότητα στο περιεχόμενο από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Το YouTube, ειδικότερα, έχει αλλάξει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος «ειδήσεων».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και τη Δευτέρα ο ιστότοπος βίντεο υποβίβασε τα πιο «διαστροφικά» βίντεο στο τέλος των αποτελεσμάτων αναζήτησής του.

Το αντίθετο συνέβη ωστόσο στο Χ και στο Facebook, σύμφωνα, όπου οι βασικές αναζητήσεις έφεραν αναρτήσεις που ισχυρίζονταν, ψευδώς, ότι ο Τραμπ βρίσκεται στην πόρτα του θανάτου ή ότι ο Κρουκς ήταν ακροαριστερός ακτιβιστής, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται πουθενά σε αυτό το στάδιο.

42 SECONDS

.@SpeakerJohnson @elonmusk

The "counter snipers" didn't take the shot at the shooter sniper



They were looking at him at least 42 seconds before the ear shot on Donald Trump and failed the President



Did The CIA do an inside job with Thomas Matthew Crooks w/ the AR-15 pic.twitter.com/w1ZPPvTQ1s — J6 Videos (@J6Videos) July 14, 2024

Σε ρεπορτάζ του CNN, o όρος «σκηνοθετημένο» άρχισε να αποκτά μεγάλη απήχηση στο X μόλις μία ώρα μετά τους πυροβολισμούς. Ο ψευδής ισχυρισμός συνέχισε να κυκλοφορεί και τις επόμενες μέρες, μέχρι και σήμερα. Ένας TikToker με σχεδόν 4 εκατομμύρια ακολούθους υπονόησε, ψευδώς, ότι οι μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν στη σκηνοθεσία του πυροβολισμού. Μέχρι τη Δευτέρα το βίντεο είχε προβληθεί περισσότερες από 8 εκατομμύρια φορές και είχαν κάνει «like» πάνω από 1,2 εκατ. άτομα.

Παράλληλα, για να ενισχυθεί η θεωρία του «σκηνοθετημένου», άρχισε να κυκλοφορεί μια εικόνα που είχε τροποποιηθεί ώστε να φαίνεται ότι ένας από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν να βοηθήσουν τον Τραμπ χαμογελούσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η εικόνα διαψεύστηκε σύντομα και αποδείχθηκε ότι πρόκειται για ψηφιακά παραποιημένη εκδοχή μιας εικόνας του Associated Press.

Not to post conspiracy theories again, but I don't believe Trump got shot. No blood on his hand after touching the ear that supposedly just got grazed. Ears are FULL of blood.I think it was all staged TBH. Where you at @RealAlexJones This seems like your domain yeah? pic.twitter.com/NDAz8fhEzF — The Ghost of Vonshitzenpants Courtroom Farts (@MagicRhyno) July 13, 2024

What the hell happened here. This woman appeared to know what was going to happen and had her camera instantly ready for the event and the aftermath. pic.twitter.com/e70uaSyFg1 — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 15, 2024

Ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ δημοσίευσαν τις δικές τους θεωρίες συνωμοσίας,. Για παράδειγμα, ένας χρήστης του X, με σχεδόν 3 εκατομμύρια ακολούθους, δημοσίευσε ένα βίντεο του νεκρού δράστη και έγραψε: «Δύσκολη μέρα για αυτόν τον αξιωματικό της CIA».

Πηγή: Le Monde