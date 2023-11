Πιστόριους από Κίεβο: Το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία (vid)

Γερμανία-Ουκρανία-Ρωσία: Σε αιφνιδιαστική επίσκεψή του στο Κίεβο, ο γερμανός υπουργός Άμυνας Πιστόριους επανέλαβε την υποστήριξη του Βερολίνου

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έφθασε σήμερα στο Κίεβο για μια επίσκεψη, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, για να επαναλάβει την υποστήριξη του Βερολίνου στην Ουκρανία, στη μάχη της εναντίον του ρωσικού στρατού.

Δεύτερος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία επιδιώκει να καθησυχάσει αφού το Κίεβο εξέφρασε ανησυχία για το μέλλον της υποστήριξής του εκ μέρους των συμμάχων του, που έχουν κινητοποιηθεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Είμαι και πάλι εδώ, κατ' αρχάς για να υποσχεθώ επιπλέον υποστήριξη, αλλά και για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας και τους βαθείς δεσμούς μας, καθώς και το θαυμασμό μας για τη θαρραλέα, γενναία και δαπανηρή μάχη που διεξάγεται εδώ», δήλωσε ο Πιστόριους καταθέτοντας λουλούδια στην πλατεία Μαϊντάν, στο κέντρο του Κιέβου.

🇩🇪 German Defense Minister Boris Pistorius arrives in Kyiv with an unannounced visit.



His plans include a meeting with President Zelenskyy and Defense Minister Umierov to discuss the training of Ukrainian soldiers and military aid. pic.twitter.com/Dn04JhtYG2