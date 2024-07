Πήρε φόρα ο Ερντογάν: Λιβύη, Καραμπάχ και τώρα Ισραήλ

Ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αρκείται πλέον στην ηθική και οικονομική υποστήριξη που παρέχει στη Χαμάς. Δεν αρκείται στις διευκολύνσεις που παρέχει στα ηγετικά στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης και την «επίσημη στέγη» που τους έχει παραχωρήσει μετά από τη σταδιακή απομάκρυνση των ηγετών της Χαμάς από το Κατάρ. Προχωρά σε ανοικτές απειλές.

Καμία αραβική κυβέρνηση δεν προσφέρει πλέον υποστήριξη στη Χαμάς εκτός από το θεοκρατικό ολοκληρωτικό καθεστώς της Τεχεράνης και από την Άγκυρα. Στόχος της Χαμάς από την πρώτη στιγμή, ήταν η διακοπή της σύναψης μιας πρωτοφανούς συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, που θα άλλαζε προς το καλύτερο τον ρου της ιστορίας της περιοχής. Η ειρήνευση, η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία αποτελούσε το κλειδί για την εδραίωση μιας άλλης εποχής στη Μέση Ανατολή και την Αραβική Χερσόνησο. Και αυτό ήταν κάτι που δεν επιθυμούσε ούτε η Τεχεράνη, ούτε οι οπαδοί της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Η Τουρκική κυβέρνηση στην προσπάθεια της να ηγηθεί του φανατικού ριζοσπαστικού μουσουλμανικού κόσμου στην αντιπαράθεση του με τη Δύση, αγκαλιάζει το σύμβολο του ριζοσπαστικού Ισλάμ που αναμετράται σήμερα με το Ισραήλ και αύριο με ολόκληρο τον Δυτικό κόσμο. Προσπαθεί να ηγηθεί του τμήματος του μουσουλμανικού κόσμου που δεν θέλει την ειρήνη, αλλά την κλιμάκωση του πολέμου κατά της Δύσης.

Έτσι ο πρόεδρος Ερντογάν, δήλωσε ότι η Τουρκία όπως «μπήκε» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπως «μπήκε» στη Λιβύη, με κάποιο παρόμοιο τρόπο θα «μπει» και στο Ισραήλ. Δήλωσε παράλληλα, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, για να μην το πράξει. Και κατέληξε ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ισχυρή για να το επιτύχει.

Βέβαια, η Τουρκία δεν είχε «μπει», ούτε στη Λιβύη, ούτε στο Καραμπάχ.

Το 2020 είχε στείλει στρατιωτικό προσωπικό για να στηρίξει την κυβέρνηση της Τρίπολης. Η Τουρκία και η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας είχαν υπογράψει την παράνομη Συνθήκη για τα Θαλάσσια Όρια προκειμένου να δημιουργήσουν μια αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μεσόγειο Θάλασσα, πράγμα που θα σήμαινε ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν δικαιώματα για τους πόρους των θαλασσών.

Επισήμως η Τουρκία είχε αρνηθεί οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή της, στις επιχειρήσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, εναντίον των Αρμενίων. Είχε αρκεστεί στη στρατιωτική υποστήριξη, εκπαίδευση και στον εκσυγχρονισμό του στρατού των Αζέρων.

Μέχρι πριν από τις χθεσινές δηλώσεις, ο πρόεδρος Ερντογάν στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 12 Ιουλίου 2024, είχε υποστηρίξει ότι η Τουρκία δεν θα εγκρίνει τις προσπάθειες συνεργασίας του Ισραήλ με το ΝΑΤΟ. Η απάντηση της Ισραηλινής κυβέρνησης δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Ισραέλ Κατς ήταν η ακόλουθη: «Ο Ερντογάν ανακοίνωσε στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ ότι δεν θα επιτρέψει στη στρατιωτική συμμαχία να συνεργαστεί με το Ισραήλ. Ερντογάν. Πρώτα απ’ όλα δεν αποφασίζεις εσύ για τίποτα. Πέρα από αυτό, μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τους δολοφόνους και βιαστές όπως η Χαμάς και ο ιρανικός άξονας του κακού, δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου μέλος του ΝΑΤΟ. Ντροπιάζεις την κληρονομιά του Ατατούρκ».

