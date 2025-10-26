Πεσκόφ: Η Ρωσία θα απαντήσει σκληρά σε περίπτωση επιθέσεων βαθιά στο έδαφός της

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν δυναμικά σε περίπτωση επιθέσεων βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή.

«Όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, η απάντηση θα είναι συντριπτική», τόνισε ο Πεσκόφ στον ανταποκριτή της κρατικής τηλεόρασης του Κρεμλίνου.

Την Πέμπτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα υποκύψει ποτέ στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε άλλης ξένης δύναμης και προειδοποίησε ότι θα δώσει «συντριπτική» απάντηση σε τυχόν στρατιωτικές επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Νωρίτερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δοκίμασε με επιτυχία τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik, ένα όπλο με πυρηνική ικανότητα, το οποίο, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, μπορεί να αποφύγει οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Η Ρωσία σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάπτυξή του, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι ο πύραυλος διένυσε 14.000 χιλιόμετρα (8.700 μίλια) και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες κατά τη δοκιμή του στις 21 Οκτωβρίου.

Η Ρωσία αναφέρει ότι ο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) - που το ΝΑΤΟ έχει ονομάσει SSC-X-9 Skyfall - είναι «ανίκητος» απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές πυραυλικές άμυνες, με σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης.

«Πρόκειται για ένα μοναδικό όπλο που κανείς άλλος στον κόσμο δεν διαθέτει», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, σε συνάντηση σε σημείο διοίκησης με στρατηγούς που επιβλέπουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσίευσε το Κρεμλίνο την Κυριακή.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι κάποτε κάποιοι Ρώσοι ειδικοί του είχαν πει πως το όπλο ήταν απίθανο να καταστεί ποτέ εφικτό, αλλά τώρα, όπως είπε, οι «κρίσιμες δοκιμές» έχουν ολοκληρωθεί. Τόνισε στον Γκερασίμοφ ότι η Ρωσία πρέπει να κατανοήσει πώς να ταξινομήσει το όπλο και να προετοιμάσει την υποδομή για την ανάπτυξη του Burevestnik.

Ο Γκερασίμοφ ανέφερε ότι ο πύραυλος είχε κινητήρα πυρηνικής ενέργειας και ότι η συγκεκριμένη δοκιμή ξεχώριζε, επειδή διήνυσε τόσο μεγάλη απόσταση, παρόλο που η εμβέλειά του θεωρείται ουσιαστικά απεριόριστη. Υποστήριξε ότι μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε αντιπυραυλικό σύστημα.

Ο Πούτιν επέβλεψε την Τετάρτη μια δοκιμή των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, για να εξασκηθεί η ετοιμότητά τους και η δομή διοίκησής τους.

«Ο εκσυγχρονισμός των πυρηνικών μας αποτρεπτικών δυνάμεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία υπερτερεί σε αυτόν τον τομέα έναντι οποιασδήποτε άλλης πυρηνικής δύναμης.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μαζί περίπου το 87% του παγκόσμιου αποθέματος πυρηνικών όπλων — αρκετά για να καταστρέψουν τον κόσμο πολλές φορές. Η Ρωσία διαθέτει 5.459 πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 5.177, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS).

«Οι στρατηγικές μας δυνάμεις είναι ικανές να διασφαλίσουν πλήρως την εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Κράτους της Ένωσης», κατέληξε ο Πούτιν.