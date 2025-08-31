Πεσκόφ: H Ευρώπη εμποδίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εμποδίζουν τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει την επιχείρησή της στην Ουκρανία έως ότου δει πραγματικά σημάδια ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνική λύση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε σε δημοσιογράφους των ρωσικών κρατικών μέσων ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας για την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να λύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», είπε ο Πεσκόφ. «Αλλά προς το παρόν δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από το Κίεβο σε αυτό. Έτσι, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Υπνεθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί στον πόλεμο από το 2022. Η Ρωσία ελέγχει αυτή τη στιγμή λίγο λιγότερο από το 1/5 της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν πως ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει την ειρήνη, αλλά ότι η Ρωσία δεν θα παραχωρήσει κανένα από τα εδάφη που έχει καταλάβει στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ρωσικός στρατός έχει επιταχύνει τον ρυθμό της προέλασής του στην Ουκρανία και ελέγχει πλέον 600-700 τετραγωνικά χιλιόμετρα (502 τετραγωνικά μίλια) το μήνα, σε σχέση με 300-400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην αρχή της χρονιάς.

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει να αποχωρήσει από τις συζητήσεις για την Ουκρανία - Κατηγορεί τους Ευρωπαίους για σαμποτάζ

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από αυτές, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειές του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι μπορεί ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες να υποστηρίζουν δημοσίως τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο παράλληλα προσπαθούν παρασκηνιακά να ανατρέψουν διακριτικά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Δύο εβδομάδες μετά τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει σημειωθεί καμία σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Οι απογοητευμένοι συνεργάτες του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί στους Ευρωπαίους συμμάχους, και όχι στον Τραμπ ή στον Πούτιν.

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται, πιέζουν την Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Axios έμαθε ότι οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει εναντίον της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου — καθώς και δευτερεύοντες δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι αξιωματούχοι είναι πιο εποικοδομητικοί. Ωστόσο, διαμαρτύρονται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να αναλάβουν το πλήρες κόστος του πολέμου, χωρίς να αναλάβουν οι ίδιες κανένα ρίσκο.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να υποστηρίζουν παράλογες προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν από την Αμερική να αναλάβει το κόστος», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.



