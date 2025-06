Περού: Ένας νεκρός, 36 τραυματίες στον σεισμό 6,1 βαθμών στη Λίμα (vid)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε χθες Κυριακή την πρωτεύουσα του Περού και τα περίχωρά της, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 36 στην πρωτεύουσα Λίμα και προκαλώντας κατολισθήσεις και ζημιές σε κτιριακές υποδομές των υπηρεσιών υγείας και του σχολικού συστήματος, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους των Άνδεων.

Ο σεισμός καταγράφτηκε περί τις 11:35 (τοπική ώρα· 19:35 ώρα Ελλάδας), περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καγιάο, παραθαλάσσιας πόλης κάπου δέκα χιλιόμετρα από τη Λίμα, σύμφωνα με το περουβιανό εθνικό σεισμολογικό κέντρο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 36χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε τοιχίο πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαινε, στη συνοικία Ιντεπεντένσια της περουβιανής πρωτεύουσας.

Από την πλευρά του, το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (COEN) έκανε λόγο για 36 τραυματίες στη Λίμα, ο ένας από τους οποίους έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο.

Whoahh! The M5.6 earthquake less than an hour ago has triggered landslides on the Costa Verde in Lima, Peru 👀😱 pic.twitter.com/zBNCkP09Xr