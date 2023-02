PeopleCert: Νέα μεγάλη εξαγορά αμερικανικής εταιρείας

Η PeopleCert, παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων ανακοινώνει την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας DevOps Institute. Το DevOps Institute είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός στον χώρο του ΙΤ και Προγραμματισμού, και βοηθά τις εταιρίες αλλά και τους ανθρώπους να εξελιχθούν, μέσα από τη χρήση της DevOps μεθοδολογίας.

Η εξαγορά του DevOps Institute - τέταρτη κατά σειρά εξαγορά από την PeopleCert από το 2020 - αποτελεί μια σημαντική επένδυση με την οποία η εταιρεία εδραιώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση παγκοσμίως, στον τομέα ανάπτυξης και παροχής πρωτοποριακών λύσεων στο Business & IT μέσω βέλτιστων πρακτικών και αναγνωρισμένων μεθοδολογιών καθώς και των σχετικών επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Top of FormΜέΜΜέσα στα τελευταία τρία χρόνια, η PeopleCert έκανε στρατηγικές εξαγορές αποκτώντας κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς, όπως η βρετανική AXELOS - η μεγαλύτερη εξαγορά ξένης εταιρίας από ελληνικό ιδιωτικό φορέα στο εξωτερικό - η QAI και το International Association for Six Sigma Certification (IASSC), που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Κατέχοντας ήδη τα πνευματικά δικαιώματα δύο διεθνώς καταξιωμένων πιστοποιητικών, το ITIL® για ΙΤ & Digital Transformation και το PRINCE2® για Project Management, η PeopleCert με την εξαγορά του DevOps Institute διευρύνει σημαντικά το χαροφυλάκιό της και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις και στο δίκτυο συνεργατών της.

“Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη σειρά των πρόσφατων εξαγορών μας» δήλωσε ο Βύρων Νικολαΐδης, πρόεδρος και CEO της PeopleCert. «Επιπλέον, διευρύνει και ενισχύει την ηγετική θέση μας παγκοσμίως στην αγορά των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ενισχύει την πορεία μας για την κατάκτηση της decacorn κορυφής» σημείωσε ο κ. Νικολαΐδης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που γινόμαστε μέλη της οικογένειας της PeopleCert καθώς μας δίνεται η ευκαιρία να διευρύνουμε τις επιτυχίες μας, για εμάς και το δίκτυό μας", δήλωσε ο Marc Halcrow, Chief Operating Officer του DevOps Institute, "Η PeopleCert έχει ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο και ένα διεθνές αποτύπωμα που πλέον θα είναι διαθέσιμο και στο δικό μας οικοσύστημα".

Το DevOps Institute δραστηριοποιείται σε 160 χώρες, έχει στην κοινότητά του περισσότερους από 45.000 επαγγελματίες IT και περιλαμβάνει ένα δίκτυο 150 εξουσιοδοτημένων συνεργατών παγκοσμίως. Προσφέρει εξειδικευμένη γνώση μέσω αξιόπιστων προγραμμάτων πιστοποίησης, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να ανήκουν σε μια πρωτοποριακή κοινότητα επαγγελματιών.

Oι πιστοποιήσεις της PeopleCert έχουν υιοθετηθεί από εκατομμύρια επαγγελματίες παγκοσμίως, 50.000 εταιρείες (82,5% των Fortune 500 εταιρειών χρησιμοποιούν ITIL) συμπεριλαμβανομένων των Coca-Cola, IBM, ΗP, VISA, Microsoft, Αmazon, Goldman Sachs και 800 κυβερνητικούς οργανισμούς σε 45 χώρες.