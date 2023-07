Πεκίνο: Η κλιματική διπλωματία φέρνει πιο κοντά ΗΠΑ και Κίνα

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για το κλίμα, ο Τζον Κέρι, άρχισε σήμερα συνομιλίες στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του Σιέ Τζενχουά στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης ΗΠΑ και Κίνας.

Ο κ. Κέρι έφθασε στην πρωτεύουσα της Κίνας χθες Κυριακή· είναι το τρίτο κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, μετά τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και την υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, που κάνει πολυήμερη επίσημη επίσκεψη στην ασιατική χώρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας έπειτα από μήνες εντάσεων. Θα παραμείνει στη χώρα ως μεθαύριο Τετάρτη.

Η κυβέρνηση της Κίνας πρακτικά ανέστειλε τις διμερείς επαφές για το κλίμα το περασμένο καλοκαίρι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ταξίδι που έκανε η Δημοκρατική τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊβάν.

