Παρμελίν: Η Ελβετία δεν έκανε «συμφωνία με τον διάβολο» για τους δασμούς των ΗΠΑ

Η Ελβετία δεν έκανε «συμφωνία με τον διάβολο» συμφωνώντας σε ένα νέο πλαίσιο δασμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελίν, απορρίπτοντας την κριτική ότι η συμφωνία ισοδυναμούσε με «παράδοση» στον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μη δεσμευτική συμφωνία πλαισίου για το εμπόριο, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, προβλέπει χαμηλότερο δασμό εισαγωγής στις ΗΠΑ για την Ελβετία στο 15% - από 39% που ίσχυε προηγουμένως - σε αντάλλαγμα για επενδύσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ελβετικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

«Δεν πουλήσαμε την ψυχή μας στον διάβολο», δήλωσε ο Παρμελίν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Tagesanzeiger.

Ο υπουργός ανέφερε ότι είναι «ικανοποιημένος» με τη συμφωνία και τόνισε ότι οι ελβετικές εταιρείες είχαν ήδη στραμμένο το ενδιαφέρον τους σε περισσότερη παραγωγή στις ΗΠΑ ακόμα και πριν από τον Τραμπ.

Οι ελβετικές βιομηχανικές ενώσεις υποδέχθηκαν θετικά τη συμφωνία, η οποία φέρνει τις εταιρείες σε ίση θέση με αυτές της ΕΕ μετά από παρόμοια συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν ανησυχίες για τις παραχωρήσεις και αμφισβήτησαν τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων, στις οποίες διευθυντικά στελέχη ελβετικών εταιρειών όπως η ωρολογοποιία Rolex και ο όμιλος πολυτελών αγαθών Richemont πίεσαν επίσης την Ουάσινγκτον για ελάφρυνση.

Η Ελβετία ελπίζει ότι ο χαμηλότερος δασμός θα ενεργοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες – αλλά η συμφωνία πλαισίου είναι μη δεσμευτική, με περαιτέρω διαπραγματεύσεις να αναμένονται.

Η τελική συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Ελβετικό Κοινοβούλιο και ενδέχεται να τεθεί σε δημόσιο δημοψήφισμα.

Το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Ελβετίας, οι Σοσιαλδημοκράτες, έχει υποδεχθεί τη συμφωνία με επιφύλαξη, ενώ οι Πράσινοι την έχουν χαρακτηρίσει «συμφωνία παράδοσης», λέγοντας ότι βάζει τα συμφέροντα του Τραμπ πάνω από αυτά των Ελβετών αγροτών και καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ελβετία έχει δεχθεί να μειώσει τους ελβετικούς δασμούς εισαγωγής σε μια σειρά προϊόντων από τις ΗΠΑ, σε αγροτικό και βιομηχανικό τομέα.